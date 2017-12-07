Верните город горожанам: челябинцы скорбят по «зебрам»

На челябинских дорогах развесили изображения «покойных переходов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», плакаты со знаком «зебры» с черной полоской в правом нижнем углу челябинцы заметили на улицах Цвиллинга, Красной и Сони Кривой.

Таким образом общественники решили «восстановить справедливость, вернув пешеходные переходы, ликвидированные в угоду автомобилистам».

Соответствующее обращение в адрес городских властей группа активистов разместила в соцсетях.

«В центре Челябинска был ликвидирован ряд пешеходных переходов, что существенным образом влияет на доступность городской среды, создает дополнительные неудобства и ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан», – сообщается в документе.

По мнению урбанистов, некогда упраздненные «зебры» для безопасности пешеходов должны вновь появиться на перекрестке улиц Васенко и Сони Кривой, улицы Красной и Карла Либкнехта, над подземным переходом между музеем искусств и магазином «Ритм» по улице Цвиллинга, на перекрестке улиц Тимирязева и Кирова, а также на пересечении улицы Красной с проспектом Ленина со стороны сквера «Алое поле».

Необходимость «воскрешения» пешеходных переходов активисты объясняют давно устоявшимися привычками горожан. Тем более, что многие, пересекая дорогу даже при наличии высоких ограждений, ежедневно рискуют собственной жизнью.

Также, по мнению авторов обращения, «зебры» должны быть восстановлены в «местах интересов» челябинцев, коих в центре города предостаточно.

Однако далеко не все горожане согласны с позицией общественников. Некоторые восприняли растяжки на улицах Челябинска как настоящие дорожные знаки, заявив, что владельцы плакатов вводят пешеходов в заблуждение, тем самым создают аварийные ситуации на дорогах города.

Напомним, ранее группа «Челябинский урбанист» выступила с предложением перевести областной центр на «дорожную диету». Суть инициативы заключается в сужении автомобильных полос, оптимизации трафика и парковочных мест, создании велодорожек, озеленении и обустройстве улиц скамейками и ограждениями. По мнению общественников, некогда объявленная «дорожная революция» напрочь убила городскую среду и выгнала с улиц прохожих и малый бизнес.

Челябинск, Юлия Димова

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