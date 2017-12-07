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Четверг, 7 декабря 2017, 12:46 мск

Челябинск

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На челябинку, бросившую больную мать, завели уголовное дело

На челябинку, бросившую больную мать, завели уголовное дело

Жительница Челябинска стала фигурантом уголовного дела за наплевательское отношение к родственникам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП Челябинской области, уголовное дело за неуплату алиментов в пользу нетрудоспособных родителей на Южном Урале возбудили впервые за четыре года.

Фигурантом стала 42-летняя жительница Тракторозаводского района. С октября 2015 года в отношении нее ведется исполнительное производство по взысканию денег на содержание престарелой матери: сумма составляет одну четверть от прожиточного минимума для пенсионеров.

Известно, что женщина нигде не работает, какого-либо имущества за ней не зарегистрировано, накоплений должница также не имеет. Ее единственную дочь едва ли не с рождения воспитывала бабушка. Пенсионерка не взыскивала алиментов в пользу внучки, а самостоятельно обеспечивала девочку. В настоящий момент ее внучка уже достигла совершеннолетия.

В июне 2017 года судебные исполнители привлекли мать-кукушку к административной ответственности за отказ содержать нетрудоспособную мать. Нарушительницу отправили на обязательные работы сроком 40 часов. Впрочем, трудотерапия не пошла женщине на пользу, долг так и остался не погашен. На сегодняшний день челябинка задолжала матери уже 44 тысячи рублей.

На днях женщину случайно обнаружили в гостях у другого должника. Нарушительницу доставили в отдел приставов и возбудили уголовное дело. Отметим, санкция части 2 статьи 157 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.

Челябинск, Юлия Димова

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