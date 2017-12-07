российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 декабря 2017, 12:46 мск

Челябинск

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Уикенд, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Челябинскую область накроет снегом

Челябинскую область накроет снегом

На Южный Урал надвигается снежный шторм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об ухудшении погодных условий южноуральцев предупредили синоптики Челябинского гидрометцентра.

По данным специалистов, завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Обильные осадки прогнозируют на юге Челябинской области, местами метели, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица от наката.

Днем по области -2, -7°C, ночью -6, -11°C, при прояснении до -14°C. В выходные столбики термометров днем опустятся до -10°C, в ночные часы в горных районах до -16°C. Ветер переменного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, отдельные порывы достигнут 15 м/c.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.12.17

Росприродназор: Коммунальщики годами занижали количество выбросов челябинской свалки. / На челябинку, бросившую больную мать, завели уголовное дело. / Южноуральские подростки пытались смыть младенца в унитаз. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров