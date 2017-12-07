Челябинскую область накроет снегом

На Южный Урал надвигается снежный шторм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об ухудшении погодных условий южноуральцев предупредили синоптики Челябинского гидрометцентра.

По данным специалистов, завтра в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Обильные осадки прогнозируют на юге Челябинской области, местами метели, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица от наката.

Днем по области -2, -7°C, ночью -6, -11°C, при прояснении до -14°C. В выходные столбики термометров днем опустятся до -10°C, в ночные часы в горных районах до -16°C. Ветер переменного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, отдельные порывы достигнут 15 м/c.

Челябинск, Юлия Димова

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