Штраф важнее: на Урале автоинспектор взял в заложники медбригаду, спешившую на вызов

В Челябинской области дорожный полицейский решил отомстить водителю скорой за перекрытый двор.

Как сообщили РИА «Новый День» на станции скорой помощи Коркинского района, вопиющий случай произошел 5 декабря.

Около 16 часов в районную ССМП поступило сообщение о 11-месячном младенце с очень высокой температурой и плохим пищеварением.

Прибывшая на вызов фельдшер вышла из медицинского УАЗа и направилась к подъезду многоквартирного дома, однако домофон оказался выключен. Медик вернулась к машине и по рации попросила диспетчера станции связаться с родителями малыша, чтобы те впустили ее в квартиру.

В этот момент к медицинскому автомобилю подъехала легковушка. Сидевший за рулем мужчина в гражданской форме стал сигналить медикам, а затем крикнул: «Уберите машину, уроды!».

«По инструкции, водитель обязан подвезти фельдшера как можно ближе к месту происшествия или к дому пациента. Это необходимо в целях безопасности: с собой у медика целый чемодан сильнодействующих лекарств», – объясняет диспетчер станции скорой помощи Людмила Санкова.

Действуя согласно инструкции, водитель скорой заявил, что уберет автомобиль после того, как его коллега зайдет в подъезд. Горожанин же возмущался, что медицинский автомобиль перегородил ему проезд к контейнерной площадке, в связи с чем он вынужден идти до мусорки пешком.

Через пару минут УАЗ отъехал. Еще через мгновение к водителю скорой подошел инициатор конфликта и, представившись сотрудником Госавтоинспекции, пообещал выписать штраф в размере 5 тысяч рублей.

На этом скандал не закончился. По данным Людмилы Санковой, в тот вечер дежурившей на станции, около 20 часов к ним подъехала машина ГИБДД, в которой сидел тот самый мужчина, однако уже в полицейской форме. Гаишник заявил, что прибыл с целью составить на водителя «скорой» административный протокол за то, что тот заблокировал проезд во дворе и не включил на вызове сирену и проблесковые маячки.

«В тот вечер у нас на станции оставалась лишь одна медицинская бригада, остальные были на вызове. Как раз в этот момент поступил срочный вызов к пациенту в поселок Тимофеевку, – вспоминает диспетчер. – Однако сотрудник полиции не разрешил водителю сразу выехать к больному, удерживал его на станции 7 минут. Затем поехал следом за медицинской бригадой на вызов. Дождавшись, когда фельдшер зайдет к больному, еще около 40 минут составлял на водителя протокол».

Собеседница РИА «Новый День» отметила, что станцию скорой помощи спасло лишь то, что в этот временной промежуток не было большого наплыва вызовов.

Свидетельница происшествия добавила, что работники станции давно знакомы с нервным автоинспектором: каждое утром сотрудник ГИБДД проходит медосвидетельствование перед выходом на службу. «Это из ряда вон выходящий случай. Видимо, у автоинспектора звездная болезнь, раз он устроил нам такое», – заключает диспетчер.

Отметим, сразу после случившегося руководитель СМП связался с управлением районной Госавтоинспекции. Там сначала все отрицали, однако потом все же пообещали разобраться в ситуации.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.12.17

Челябинскую область накроет снегом. / Росприродназор: Коммунальщики годами занижали количество выбросов челябинской свалки. / На челябинку, бросившую больную мать, завели уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»