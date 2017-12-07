В Челябинске из-за угрозы взрыва эвакуировали агентство недвижимости

В Челябинске офис риелторской компании оцепили из-за звонка о бомбе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о минировании здания по улице Каслинской, где располагается агентство недвижимости «Риэлтстройком», поступило по многоканальному телефону сегодня около 14 часов.

На том конце провода неизвестный предупредил сотрудника агентства о заложенной в здании бомбе. Через несколько мгновений была объявлена массовая эвакуация: администрация офиса вывела на улицу около 50 человек из числа работников и клиентов компании. На место потенциального взрыва были стянуты экстренные службы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД города, полицейские прибыли по указанному адресу после сообщения о найденном в здании бесхозном предмете. Специалисты приступили к осмотру офиса и прилегающей к нему территории. Информацией о результатах обследования здания в пресс-службе силового ведомства не владеют. Между тем, сотрудники головного офиса «Риэлстройкома» уже больше часа не отвечают на звонки.

Челябинск, Юлия Димова

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