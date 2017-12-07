Третий случай за неделю: челябинские трамваи становятся опасны для жизни

В центре Челябинска встали трамваи – опять из-за сломанных рельсов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент с участием городского электротранспорта произошел сегодня вечером

на Свердловском проспекте. «Стоит движение трамваев на перегоне Алое поле – ДС Юность. Выпал кусок рельса длиной 46 сантиметров», – сообщается в группе «Подслушано Челябинский транспорт».

По словам очевидцев, на аварийном участке не могут проехать около десятка вагонов разных маршрутов.

Отметим, ЧП произошло на подъезде к кольцевому перекрестку с улицей Труда. Именно там в конце октября городские власти провели капитальный ремонт трамвайных путей и автодорожного покрытия. Более того, это уже третья поломка на отремонтированных минувшей осенью челябинских рельсах за последнюю неделю.

Напомним, 3 декабря на перекрестке улиц Цвиллинга и Евтеева во время движения трамвая выпал кусок рельса длиной 20 сантиметров.

А в минувший вторник из-за неисправности путей встали трамваи на перекрестке улицы Цвиллинга и Карла Маркса. Официальной причиной ЧП явилось столкновение двух встречных трамваев 5-го маршрута. Однако позже транспортники заявили, что сход вагона произошел из-за неисправной стрелки. Данный участок путей также был капитально отремонтирован в октябре текущего года.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 07.12.17

Быстро все закрыли рты и пошли фотографировать: в ОПЧО объяснили, чем должны заниматься южноуральцы. / В Челябинске из-за угрозы взрыва эвакуировали агентство недвижимости. / Спрут: новый проректор подружил ЮУрГУ с РМК. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»