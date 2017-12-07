Массовая эвакуация: в уральской школе распылили газ

Магнитогорскую школу эвакуировали из-за угрозы отравления газом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня утром в школе №59. Учебный день начался по расписанию, однако после второго урока у детей начался приступ кашля, сильно защипало глаза. Вскоре выяснилось, что старшеклассники в туалете распылили перцовый баллончик. Концентрация оказалась настолько высокой, что отравляющая смесь распространилась по всей школе.

Администрация учреждения объявила массовую эвакуацию: на улицу вывели около 800 детей и сотрудников учреждения.

Уроки в школе решили не проводить: детей распустили по домам и проветрили помещения.

«Мы провели расследование, изучили камеры видеонаблюдения и установили личности виновных. С ними работают сотрудники ПДН Составлены административные протоколы и родителям виновных придется оплатить штраф», – цитирует «Магсити74» директора школы Инну Негоду. Руководитель учреждения добавила, что завтра школа №59 будет работать в обычном режиме.

Челябинск, Юлия Димова

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