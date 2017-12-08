В Челябинске такси протаранило легковушку: трое пострадали

В Челябинске пассажиры такси пострадали при столкновении с иномаркой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, дорожная авария произошла минувшей ночью возле дома №55 по улице Воровского.

По данным очевидцев, водитель Renault Logan, работающий в «Яндекс.Такси», проезжая перекресток при выключенном светофоре, не уступил дорогу автомобилю Daewoo Nexia. От удара вторую легковушку отбросило на тротуар.

В результате происшествия 32-летний водитель Nexia, а также пассажиры такси 17 и 25 лет получили различные травмы.

После врачебного осмотра пострадавших направили на амбулаторное лечение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, по факту аварии проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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