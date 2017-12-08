«Дышал в трубку, включал телевизор»: полиция выяснила, кто «заминировал» офис челябинского агентства недвижимости

В Челябинске установили личность лжеминера, парализовавшего работу риелторской конторы.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП в офисе агентства недвижимости «РиэлтСтройком» произошло накануне днем. Сообщение о минировании здания по улице Каслинской поступило на телефон отдела продаж.

После звонка о бомбе была объявлена массовая эвакуация: на улицу вывели около 50 человек из числа сотрудников и клиентов агентства. На место потенциального взрыва выехали все экстренные службы. Здание оцепили, взрывотехники приступили к осмотру помещений и близлежащей территории.

Проверочные мероприятия продолжались около трех часов. По итогам осмотра взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в офисе компании не обнаружено.

По данным заместителя управляющего АН «РиэлтСтройком» Анны Шипиной, в отделе продаж установлена система CRM, определяющая все входящие звонки и позволяющая отслеживать частоту вызовов клиентов компании. Эти данные работники офиса сразу же передали полицейским. Пробив номер по базе, сотрудники МВД установили, что он зарегистрирован на местную жительницу. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что мобильным телефоном пользовался ее семилетний сын.

«В офис компании уже не раз поступали звонки с этого телефона, поначалу звонивший дышал в трубку, затем на всю громкость включал телевизор», – пояснили РИА «Новый День» в агентстве недвижимости.

По данным пресс-службы УМВД города, в силу малолетнего возраста телефонный «террорист» избежит уголовной ответственности. Не будут заявлять иски о возмещении вреда и представители агентства недвижимости. В свою очередь, ребенка поставят на профилактический учет, сотрудники ПДН проведут с ним разъяснительную беседу. Профилактические меры будут приняты и в отношении родителей хулигана, отныне им придется регулярно отмечаться в полиции.

Челябинск, Юлия Димова

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