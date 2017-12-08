Экс-директору челябинского завода, совратившему первоклассницу, скостили срок

Челябинский областной суд изменил приговор бывшему директору завода, надругавшемуся над школьницей.

Как уже сообщал «Новый День», скандал с участием директора «Южноуральского электромеханического завода» разразился в декабре 2015 года после детского представления в драмтеатре.

Следствием установлено, что бизнесмен, пришедший на концерт вместе с супругой – преподавателем школы танцев, подкараулил одну из ее учениц за кулисами драмтеатра и заставил девочку удовлетворять свои половые потребности.

Первоклассница рассказала обо всем матери лишь спустя неделю. Еще столько же времени родители не решались обратиться в полицию, однако впоследствии все же написали заявление.

На следующий день после ареста подозреваемого отправили в СИЗО.

В мае текущего года Советский районный суд приговорил бизнесмена к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и 1 году ограничения свободы после освобождения из тюрьмы. Осужденный не согласился с решением суд и вместе с адвокатами обжаловал приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного суда, судебная коллегия по уголовным делам, воспользовавшись статьей 64 Уголовного кодекса РФ («Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление»), снизила осужденному срок наказания до 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

На чем основано решение судей, в пресс-службе пояснить не смогли, сославшись на то, что рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, а полный текст апелляционного определения будет готов в течение 5 суток.

Челябинск, Юлия Димова

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