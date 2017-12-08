Оборот по карте «МегаФона» вырос в восемь раз

Уральцы распробовали оплату покупок со счета мобильного телефона.

Оборот по банковской карте «МегаФона» с начала года вырос в восемь раз и сегодня превышает 300 миллионов рублей в месяц. Жители чаще всего используют такой расчет в супермаркетах и ресторанах.

Вслед за едой в ТОП самых популярных транзакций с карты «МегаФона» входят заправка автомобиля, покупка лекарств, мобильных гаджетов, автозапчастей, товаров для дома и ремонта, одежды, а также оплата такси и развлечений.

Дешевле всего уральцам обходятся поездки на такси, а дороже всего – оплата кредитов. Средние чеки составляют 136 рублей и 9300 рублей соответственно. За любые покупки по карте оператор дает бонус.

«С августа мы возвращаем мегабайты интернет-трафика за каждые 100 рублей в чеке. Акция набрала такие обороты, что «МегаФон» уже дарит уральцам полтора миллиона мегабайт каждый день. Этого объема хватит, например, чтобы выложить в социальные сети свыше 350 тысяч качественных фотографий», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.

Интересно, что оплатой с помощью мобильных приложений чаще всего пользуются владельцы iPhone. Через Apple Pay совершается в 7 раз больше покупок, чем через Samsung Pay. В битве полов первенство одержали мужчины – 63% владельцев карт являются представителями сильного пола.

Продукт «МегаФона» – банковская карта с полным функционалом, счет которой – это счет мобильного телефона. При совершении платежей деньги списываются с баланса телефона, а при пополнении баланса мобильного номера – средствами можно воспользоваться по карте. Оформить карту можно за несколько минут в любом салоне оператора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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