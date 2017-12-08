В Челябинске водитель спецтехники размазал коллегу по бетонной плите

В Челябинске будут судить местного жителя, до смерти забившего напарника на работе.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном отделе Курчатовского района, зверское преступление произошло в начале сентября на складе строительных материалов. После рабочей смены два водителя грузовой техники решили отпраздновать день рождения одного из них.

В ходе пьянки между коллегами завязалась ссора. Мужчина помладше повалил обидчика на бетонную плиту и принялся бить его руками по голове. Затем нападавший перенес пострадавшего в строительный вагончик, а сам ушел. Спустя какое-то время умирающего мужчину заметил сторож, он и вызвал медиков. Челябинца в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался спустя три дня от закрытой черепно-мозговой травмы.

Вскоре убийцу задержали. Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и заключили под стражу.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в суд. Отметим, санкция статьи предусматривает максимальное решение свободы сроком до 15 лет.

Челябинск, Юлия Димова

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