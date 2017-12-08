Жители Кыштыма остались без света

В Кыштыме жители одного из районов лишились электричества.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, авария на электросетях радиогородка произошла сегодня около 7 часов утра. Под отключение попали жители улиц Демина, Карла Либкнехта, Челюскинцев и Красной Звезды. От энергоснабжения также отключили две школы и три детских сада. В результате дети пришли на занятия лишь к третьему уроку.

На место аварии прибыла бригада энергетиков «АЭС-Инвест».

Через несколько часов электричество в многоквартирных домах и соцучреждениях частично восстановили. Однако около полудня свет в домах кыштымцев снова пропал. Причины заминки в настоящий момент устанавливаются. Сроки завершения аварийных работ пока неизвестны.

Челябинск, Юлия Димова

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