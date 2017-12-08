Уральцев предупредили о закрытии участка федеральной трассы

На трассе Между Челябинском и Курганом временно перекроют движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог Челябинской области, участок трассы Р254 «Иртыш» будет полностью перекрыт 9 декабря с 13:30 до 14 часов. В связи с этим временно будет затруднен проезд к населенным пунктам Аллакуль и Козино Щучанского района Курганской области.

В указанный период дорожники будут монтировать на трассе

П-образную конструкцию для информирования водителей. Направляющихся в Зауралье, просят заранее планировать свой маршрут.

Отметим, проблемы с транспортным сообщением в ближайшие сутки могут возникнуть и на Южном Урале.

В связи с неблагоприятными погодными условиями продлено экстренное предупреждение. По данным ЦГМС, ночью и днем 9 декабря на территории области ожидается местами сильный снег, метели, на отдельных участках дорог снежные заносы, гололедица от наката.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 08.12.17

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