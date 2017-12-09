Участок трассы М5 «Урал» закрыли для грузовиков

На участке трассы М5 «Урал» ограничили движение грузового транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День», в связи со сложными погодными условиями до 22:00 движение грузовиков закрыли на участке между 1548 и 1780 километрами.

Движение пассажирского и легкового транспорта не ограничивалось.

Челябинск, Павел Зварзин

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