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Суббота, 9 декабря 2017, 16:48 мск

Челябинск

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Участок трассы М5 «Урал» закрыли для грузовиков

Участок трассы М5 «Урал» закрыли для грузовиков

На участке трассы М5 «Урал» ограничили движение грузового транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День», в связи со сложными погодными условиями до 22:00 движение грузовиков закрыли на участке между 1548 и 1780 километрами.

Движение пассажирского и легкового транспорта не ограничивалось.

Челябинск, Павел Зварзин

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