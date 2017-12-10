Ограничения для грузовиков на трассе М5 «Урал» продлены

В Челябинской области продлено ограничение на движение грузового транспорта на трассе М5 «Урал».

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, в связи со сложными погодными условиями движение грузовиков на участке между 1548 и 1780 километрами закрыто до 12 часов. Напомним, ограничения были введены днем 9 декабря из-за снегопада.

Пассажирский и легковой транспорт преодолевают этот участок в обычном режиме.

Челябинск, Павел Зварзин

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