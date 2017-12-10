Обычный снегопад по традиции обернулся для Челябинской области большими неприятностями

Обычный зимний снегопад по традиции обернулся для Челябинской области если не стихийным бедствием, то большими дорожными неприятностями.

Напомним, снег пошел в ночь на субботу и с короткими перерывами идет вторые сутки. В разных районах выпало от 1,5 до 1 миллиметров осадков, а высота снежного покрова достигла 7 – 35 сантиметров.

Снегопад спровоцировал проблемы на дорогах: в Челябинске дорожные службы, как всегда, оказались к природным катаклизмам не готовы, а большинство автомобилистов не захотели изменить планы и остаться дома. В результате, передвигаться пришлось в условиях ограниченной видимости по нечищеным дорогам. Ситуация осложнялась тем, что под слоем снега образовалась наледь. Количество ДТП в городе резко возросло.

Снегоуборочные машины, по словам автомобилистов, вышли на дороги только минувшей ночью. В результате к 16 часам 10 декабря более менее очищенным оказался только проспект Ленина. На остальных магистралях в центре (Кирова, Братьев Кашириных, Труда, Красная и так далее) убранной почему-то было дорожное полотно только в одном направлении.

На трассе М5 «Урал» еще вчера днем закрыли движение грузовиков на участке дороги между 1548 и 1780 километрами (от границы с Башкортостаном до Миасса). Несмотря на то, что движение легкового и пассажирского транспорта не ограничивалось, образовалась многокилометровая пробка, в которой оказались два транзитных автобуса с детьми 10 -15 лет.

«Вытаскивать» подростков пришлось сотрудникам ГИБДД: они организовали автобусам первоочередной проезд, один из автобусов отправили в Златоуст, второй – сопроводили в Челябинск.

Ограничения для грузовиков продлены до 20 часов по местному времени. Отменен ряд автобусов из Челябинска в сторону Миасса. Особых проблем с движением в сторону Екатеринбурга не отмечается.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, снег «местами» будет идти еще почти сутки. А с запада на Урал движется очередной циклон.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 10.12.17

Ограничения для грузовиков на трассе М5 «Урал» продлены. / Участок трассы М5 «Урал» закрыли для грузовиков. / В Челябинске сгорел пивной ларек, есть пострадавшие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»