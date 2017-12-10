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Воскресенье, 10 декабря 2017, 17:47 мск

Челябинск

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Обычный снегопад по традиции обернулся для Челябинской области большими неприятностями

Обычный снегопад по традиции обернулся для Челябинской области большими неприятностями

Обычный зимний снегопад по традиции обернулся для Челябинской области если не стихийным бедствием, то большими дорожными неприятностями.

Напомним, снег пошел в ночь на субботу и с короткими перерывами идет вторые сутки. В разных районах выпало от 1,5 до 1 миллиметров осадков, а высота снежного покрова достигла 7 – 35 сантиметров.

Снегопад спровоцировал проблемы на дорогах: в Челябинске дорожные службы, как всегда, оказались к природным катаклизмам не готовы, а большинство автомобилистов не захотели изменить планы и остаться дома. В результате, передвигаться пришлось в условиях ограниченной видимости по нечищеным дорогам. Ситуация осложнялась тем, что под слоем снега образовалась наледь. Количество ДТП в городе резко возросло.

Снегоуборочные машины, по словам автомобилистов, вышли на дороги только минувшей ночью. В результате к 16 часам 10 декабря более менее очищенным оказался только проспект Ленина. На остальных магистралях в центре (Кирова, Братьев Кашириных, Труда, Красная и так далее) убранной почему-то было дорожное полотно только в одном направлении.

На трассе М5 «Урал» еще вчера днем закрыли движение грузовиков на участке дороги между 1548 и 1780 километрами (от границы с Башкортостаном до Миасса). Несмотря на то, что движение легкового и пассажирского транспорта не ограничивалось, образовалась многокилометровая пробка, в которой оказались два транзитных автобуса с детьми 10 -15 лет.

«Вытаскивать» подростков пришлось сотрудникам ГИБДД: они организовали автобусам первоочередной проезд, один из автобусов отправили в Златоуст, второй – сопроводили в Челябинск.

Ограничения для грузовиков продлены до 20 часов по местному времени. Отменен ряд автобусов из Челябинска в сторону Миасса. Особых проблем с движением в сторону Екатеринбурга не отмечается.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, снег «местами» будет идти еще почти сутки. А с запада на Урал движется очередной циклон.

Челябинск, Павел Зварзин

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