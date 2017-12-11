Челябинские коммунальные сети поленились переписать договоры с УК

Муниципальное предприятие Челябинска уличили в выставлении счетов с дополнительными объемами тепла.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, речь идет о поставляемой тепловой энергии в многоквартирные дома №2, 3, 5-б, 7-б по улице Русакова, дома №4, 6, 6-а по улице Вандышева и дом №392 по проспекту Победы.

Согласно поправкам в закон, с начала текущего года поставщик энергоресурса должен был внести изменения в заключенные с УК договоры на передачу тепла потребителям.

Если многоквартирный дом оборудован коллективным прибором учета, объем тепла должен рассчитываться на основании показаний счетчиков за вычетом объемов тепловой энергии, поставляемой собственникам нежилых помещений, расположенных в том же доме.

В ходе проверки антимонопольщики выяснили, что на основании договора с МУП «ЧКТС» управляющая компания «НТМ-Жилфонд» продолжала получать счета за тепло с учетом нежилых помещений.

Между тем, муниципальное предприятие должно было заключить прямые договоры с собственниками нежилых помещений, чтобы направлять платежные документы непосредственно им.

В связи с тем, что «Челябинские коммунальные тепловые сети» является субъектом естественной монополии и занимают доминирующее положение на рынке поставщиков тепла, Челябинское УФАС направило предприятию предупреждение в связи с нарушением Закона о защите конкуренции.

Об исполнении предупреждения нарушитель должен уведомить антимонопольный орган до 13 декабря. В противном случае будет возбуждено антимонопольное дело.

Челябинск, Юлия Димова

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