Отказали тормоза: на Южном Урале сошел с рельсов товарный поезд

В Челябинской области сошел с рельсов товарняк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня около полудня в Магнитогорске.

Информация о происшествии в районе Аглофабрики первоначально появилась в соцсетях. По данным очевидцев, авария с электровозом произошла на территории одного из промышленных предприятий города.

Судя по снимкам, вагоны грузового состава остались на путях, в то время как электровоз упал с железнодорожного полотна и завалился набок. «Отказ тормозов, ехал гружёный с пятнадцатью вагонами, Станция Ежевка», – написал участник сообщества «На дорогах Магнитки (Магнитогорск)».

Отметим, в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области информацией о происшествии не располагают, заявляя, что сигнала о ЧП к ним не поступало.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.12.17

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