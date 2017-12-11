Отказали тормоза: на Южном Урале сошел с рельсов товарный поезд

В Челябинской области сошел с рельсов товарняк.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня около полудня в Магнитогорске.
Информация о происшествии в районе Аглофабрики первоначально появилась в соцсетях. По данным очевидцев, авария с электровозом произошла на территории одного из промышленных предприятий города.
Судя по снимкам, вагоны грузового состава остались на путях, в то время как электровоз упал с железнодорожного полотна и завалился набок. «Отказ тормозов, ехал гружёный с пятнадцатью вагонами, Станция Ежевка», – написал участник сообщества «На дорогах Магнитки (Магнитогорск)».
Отметим, в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области информацией о происшествии не располагают, заявляя, что сигнала о ЧП к ним не поступало.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 11.12.17
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