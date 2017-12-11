На Южном Урале таинственно гибнут дети: еще одну школьницу нашли мертвой

В Челябинской области погиб очередной подросток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в минувшее воскресенье в Чебаркульском районе. 15-летнюю школьницу без признаков жизни обнаружили в сарае недалеко от дома в селе Алтын-Таш. Прибывшая на место следственно-оперативная группа следов насильственной смерти на теле погибшей не зафиксировала.

Между тем, была найдена записка, в которой девушка подробно описывает свои чувства по поводу неразделенной любви к сверстнику.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Следователи устанавливают, в каких условиях жила школьница, изучают ее переписку в соцсетях, опрашивают друзей и знакомых.

Отметим, за неполный месяц это уже третий случай гибели несовершеннолетних в Чебаркульском районе. 20 ноября в лесу недалеко от поселка Бишкиль была найдена мертвой 16-летняя школьница. Спустя несколько дней в том же районе обнаружили тело 17-летнего студента техникума. По предварительным данным, следов криминальной смерти ни в том, ни в другом случае по результатам вскрытия не зафиксировано.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.12.17

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