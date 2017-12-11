Челябинские дольщики ЖК «Яркая жизнь» придут с протестом к чиновникам

В Челябинске дольщики проблемного микрорайона проведут серию одиночных пикетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», протестные мероприятия стартуют в полдень 12 декабря. Обманутые собственники квартир жилого комплекса «Яркая Жизнь» выйдут с плакатами к учреждениям органов власти, расположенным на улицах Кирова, Цвиллинга, Елькина и на проспекте Ленина. Чтобы привлечь внимание к строительству многоэтажек, активисты готовятся провести пикеты также под окнами силовых структур.

Напомним, последний одиночный пикет анонимной дольщицы «Яркой жизни», последовавший сразу после визита президента в Челябинск, помог обратить внимание на проблему представителей областной прокуратуры.

Как уже сообщал «Новый День», проблемы со сдачей жилья у финансово-строительного холдинга «Майлстоун Девелопмент» начались год назад, когда два соучредителя на неопределенный срок отложили стройку четырех десятиэтажек. В какой-то момент владельцы недостроев не сошлись во мнениях и поделили активы. После чего один из экс-компаньонов уехал за границу. В итоге дольщики остались без обещанных 22 тысяч квадратных метров жилья.

13 ноября обманутая дольщица вышла на пикет к зданию областной прокуратуры. Сразу после акции протеста организована проверка соблюдения прав участников долевого строительства многоквартирных домов на Краснопольской площадке.

Уже через две недели силовики задержали оставшегося на родине руководителя застройки микрорайона, предъявив ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным подсчетам, причиненный челябинским дольщикам ущерб превысил 1 миллион рублей.

Курчатовский районный суд отказался заключать под стражу фигуранта уголовного дела, прокурор обжаловал судебное постановление в областной суд. Рассмотрев материалы досудебного производства, апелляционная инстанция оставила бизнесмена на свободе.

Челябинск, Юлия Димова

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