Вердикт по делу о смертельных пытках в ИК-2 Челябинска вынесут на месте преступления

В Челябинске резонансное дело о пытках и убийстве заключенного рассмотрят в стенах колонии.

Как уже сообщал «Новый День», громкий скандал в ИК-2 Челябинска разразился после того, как 22 декабря 2015 года в помещении штрафного изолятора был найден мертвым 39-летний арестант, осужденный за хулиганство, сбыт наркотиков и причинение легкового вреда здоровью. Мужчина не дожил несколько дней до решения суда о его условно-досрочном освобождении.

Через пару дней после убийства более 500 заключенных колонии объявили голодовку, пытаясь привлечь внимание общественности к тому факту, что сотрудники администрации исправительного учреждения пытаются выдать убийство осужденного за самоубийство и помочь преступнику уйти от уголовной ответственности.

Позже правозащитники заявили об исчезновении заключенных, давших показания против причастных к убийству оперативников. А через месяц после убийства арестанта отстранили от должности начальника исправительной колонии.

В январе 2016 года Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников учреждения ФСИН по пунктам «а», «б», «в», части 3 статьи 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или специальных средств».

Спустя неделю суд арестовал одного из фигурантов – младшего инспектора ШИЗО. Подозреваемый дал показания на сообщников, тех задержали, а его отпустили под домашний арест. Еще спустя пару месяцев инспектора нашли мертвым без признаков насильственной смерти.

По итогам расследования уголовного дела сотрудники СК озвучили картину убийства заключенного. По данным следователей, днем 21 декабря сотрудник оперативного отдела колонии вместе с коллегой в помещении досмотровой комнаты штрафного изолятора избили осужденного. После этого надзиратели накинули на шею заключенного петлю из шарфа, привязанного одним концом к решетке окна. При этом руки его были зафиксированы наручниками за спиной. Поставив арестанта на так называемую «растяжку», когда один шаг влево или вправо приводит к удушению, надзиратели вышли из комнаты, закрыли дверь и велели инспектору не входить без разрешения. Из-за длительного нахождения в таком положении заключенный умер.

В мае 2016 года обвиняемых в убийстве арестанта выпустили под подписку о невыезде. Одного из фигурантов следователи обвинили в еще одном эпизоде превышения полномочий. Следователи полагают, что он вместе с двумя другими сотрудниками колонии в тот же день в досмотровой комнате ШИЗО избил еще одного заключенного.

В октябре текущего года после утверждения обвинительного заключения материалы в отношении всех четырех участников уголовного дела передали на рассмотрение в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Металлургического районного суда, заявленное на 7 декабря судебное заседание было отложено из-за поступившего ходатайства адвокатов.

Защитники бывших сотрудников ФСИН предложили суду перенести рассмотрение уголовного дела на площадку исправительной колонии №2, где отбывают наказание свидетели происшествия, а также потерпевший.

В итоге суд удовлетворил прошение адвокатов. «Включение видеоконференц-связи не потребуется. Все участники процесса будут присутствовать в зале заседания очно», – добавила консультант суда Наталья Белозер. Ближайшее заседание по делу о пытках в колонии №2 Челябинска начнется 21 декабря в 14:00.

Челябинск, Юлия Димова

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