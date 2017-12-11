Чуть не проглотил: южноуралец нашел жемчужину, обедая в ресторане

Житель Челябинска нашел в одной из устриц настоящую жемчужину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», редкая удача посетила клиента заведения, предлагающего отведать блюда из морепродуктов. Мужчина заказал устриц, а когда вскрыл одного из моллюсков, нашел внутри драгоценную бусину. Блестящий «камешек» счастливый обладатель оставил себе, но все же сообщил о находке сотрудникам ресторана.

По словам хозяйки заведения, по статистике, жемчужина попадается в одной из 100 тысяч устриц.

Отметим, в ресторан моллюсков доставляют еще живыми. Затем двустворчатых запускают в установленный посреди заведения аквариум, откуда вылавливают по мере поступления заказов. Устрицы, купленные челябинцем, были привезены из Краснодарского края, пишут «Хорошие новости».

Предположить, сколько стоит найденная жемчужина, довольно сложно: это зависит не только от размера, но и от формы, цвета, блеска, гладкости и происхождения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.12.17

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