Пробка на М5 из-за столкнувшихся фур «перекочевала» на границу с Казахстаном (ФОТО)

На трассе М5 в Челябинской области восстановлено движение после аварии с большегрузами.

Как уже сообщал «Новый День», дорожный инцидент с участием 7 фур произошел сегодня на автодороге «Челябинск – Москва» в 3 километрах от Юрюзани. На затяжном спуске у фуры отказали тормоза.

Неуправляемый многотонник «лоб в лоб» столкнулся со встречным грузовиком, еще 5 большегрузов зацепило по касательной.

В результате происшествия двух дальнобойщиков зажало в кабинах покореженного транспорта. Пострадавших госпитализировали, на время ликвидации ДТП движение автомобилей на аварийном участке ограничили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в настоящий момент на 1642 километре трассы возобновлено движение транспорта по одной из полос (направление на Челябинск). Движение организовано по реверсивной схеме.

В связи с ликвидацией затора с экстренным обращением к южноуральских водителям выступило пограничное управление ФСБ России по Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе силового ведомства, из-за запуска движения по трассе М5 не исключено образование очередей на пункте пропуска «Бугристое» в Троицком районе. Для сокращения времени ожидания на границе России и Казахстана автомобилистам предлагают воспользоваться менее загруженными пунктами пропуска «Мариинский» в Брединском районе и «Николаевка» Варненского района.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.12.17

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