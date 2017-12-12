Копейское предприятие заплатит полмиллиона за опасные выбросы

В Копейске производитель битумных смесей наказан за несанкционированные выбросы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проверки исполнения природоохранного законодательства установлено, что ООО «Оливин» выбрасывает в атмосферный воздух мазутную золу от двух стационарных источников – печей для разогрева битума, неучтенных проектом предельно-допустимых выбросов.

Кроме того, юрлицо не зарегистрировало установку очистки газа в министерстве экологии, не разработало специальный паспорт, инструкцию по эксплуатацию и обслуживанию оборудования. Также на предприятии не составлялись акты осмотра установки очистки газа для оценки их технического состояния, не велась отчетная документацию.

Также предприятие не согласовало мероприятия по снижению объемов выбросов при получении прогнозов о неблагоприятных метеоусловиях. В период НМУ производитель битума не сократил количество вредных отходов, поступающих в атмосферу. Производственный контроль за соблюдением нормативов ПДВ не ведется, не разработаны паспорта на опасные отходы.

По итогам проверки директору компании внесено представление, должностному лицу сделан выговор. В отношении юридического лица возбуждены административные дела по фактам несоблюдения экологический требований при эксплуатации предприятий, нарушения правил охраны атмосферного воздуха и игнорирования требований при обращении с отходами производства. По результатам их рассмотрения предприятию-загрязнителю выписан штраф в размере 430 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

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