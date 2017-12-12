«В день по два ДТП»: челябинцы возмущены работой служб такси

Челябинцы протестуют против небезопасных поездок в такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожно-транспортные происшествия по вине частных извозчиков горожане активно обсуждают в соцсетях.

По словам очевидцев, только за минувший понедельник пассажиры одной сети такси трижды попадали в аварии по вине неаккуратных водителей.

Первое ДТП произошло накануне утром на улице Братьев Кашириных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, 18-летняя девушка-таксист за рулем «Фольксваген Поло» при повороте налево не уступила дорогу встречной «Киа Спектре».

В результате столкновения травмы получила молодая виновница аварии. Автоледи отправили на амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло накануне вечером в Металлургическом районе. Водитель такси с пассажиркой в салоне, проезжая нерегулируемый перекресток улиц Жукова и Электростальной на полном ходу врезался в «Ладу Калину», двигавшуюся по главной дороге.

Водитель отделался царапинами и ссадинами, а его клиентка, испытавшая сильнейший шок, еще долгое время приходила в себя.

«Было очень страшно. Вся жизнь перед глазами пролетела. Ведь перед перекрёстком, я как чувствовала, крикнула ему: «Стой!», потому что он не сбавлял скорость. После этого грохот подушки безопасности и тряска», – написала в соцсетях пострадавшая.

Еще одну аварию с машиной такси горожане зафиксировали 11 декабря на улице Елькина.

В комментариях одни участники автомобильного сообщества предположили, что таксисты решили переплюнуть маршрутчиков, другие заявили, что «компании получили заказ по уменьшению численности населения», третьи на полном серьезе предложили организовать сбор подписей для закрытия небезопасных сервисов такси. Впрочем, кто станет автором петиции против извозчиков-лихачей челябинцы так и не решили.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.12.17

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