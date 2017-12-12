Директор южноуральской турфирмы обманывала клиентов даже после получения срока за мошенничество

В Сатке руководителю туристической фирмы, лишивший отдыха клиентов, вынесли приговор.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, индивидуальный предприниматель признана виновной в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба пострадавшим.
В суде установлено, что в период с мая по декабрь 2015 года директор турфирмы заключала договоры на организацию туристических поездок заграницу. Бизнес-леди получала от клиентов деньги, однако обещанные им туры бронировать и оплачивать даже не собиралась.
Обманутые клиенты пожаловались на мошенницу в полицию. Впоследствии на хозяйку турфирмы завели уголовное дело.
В ходе расследования потерпевшими признаны 11 человек, общий объем причиненного ущерба составил около 800 тысяч рублей.
Саткинский городской суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Отметим, в мае 2016 года Челябинский областной суд уже признавал директора турфирмы виновной в краже денег у нескольких десятков клиентов при схожих обстоятельствах. Тогда мошенницу осудили на 4 года условно с испытательным сроком 5 лет.
В Саткинском городском суде пояснили, что оба приговора мошенница будет отбывать одновременно.
Челябинск, Юлия Димова
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