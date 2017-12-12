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Вторник, 12 декабря 2017, 11:44 мск

Челябинск

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Директор южноуральской турфирмы обманывала клиентов даже после получения срока за мошенничество

Директор южноуральской турфирмы обманывала клиентов даже после получения срока за мошенничество

В Сатке руководителю туристической фирмы, лишивший отдыха клиентов, вынесли приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры региона, индивидуальный предприниматель признана виновной в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба пострадавшим.

В суде установлено, что в период с мая по декабрь 2015 года директор турфирмы заключала договоры на организацию туристических поездок заграницу. Бизнес-леди получала от клиентов деньги, однако обещанные им туры бронировать и оплачивать даже не собиралась.

Обманутые клиенты пожаловались на мошенницу в полицию. Впоследствии на хозяйку турфирмы завели уголовное дело.

В ходе расследования потерпевшими признаны 11 человек, общий объем причиненного ущерба составил около 800 тысяч рублей.

Саткинский городской суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Отметим, в мае 2016 года Челябинский областной суд уже признавал директора турфирмы виновной в краже денег у нескольких десятков клиентов при схожих обстоятельствах. Тогда мошенницу осудили на 4 года условно с испытательным сроком 5 лет.

В Саткинском городском суде пояснили, что оба приговора мошенница будет отбывать одновременно.

Челябинск, Юлия Димова

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