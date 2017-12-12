Челябинца, оставившего незнакомку без ноги, отправили в колонию

Челябинцу, устроившему пьяное ДТП с пострадавшими, не стали смягчать приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, дорожная авария произошла 12 января на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Островского. 29-летний мужчина за рулем легковушки сбил 40-летнюю женщину, стоявшую возле спецтехники, эвакуировавшей другую машину, попавшую в ДТП. Женщину с тупой травмой ноги доставили в больницу. Впоследствии врачи ампутировали поврежденную конечность на уровне бедра.

В ходе расследования обстоятельств инцидента выяснилось, что водитель, сбивший горожанку, в момент происшествия был пьян.

Также установлено, что виновник аварии в апреле 2017 года был судим за сбыт наркотических веществ. Мужчину приговорили к 1 году условно с испытательным сроком 1 год.

Курчатовский районный суд, рассмотрев материалы дела, приговорил пьяного лихача к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также водителя лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 3 года. Не согласившись с приговором, адвокат осужденного обжаловал решение суда в вышестоящую инстанцию, попросив суд изменить режим пребывания подзащитного на колонию-поселение.

Прокурор настаивал на законности вынесенного наказания.

Апелляционная инстанция Челябинского облсуда оставила жалобу на приговор без удовлетворения.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.12.17

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