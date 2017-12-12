На Южном Урале бухгалтер администрации воровала зарплату педагогов

В Нагайбакском района сотрудницу администрации будут судить за растрату бюджетных денег.

Как уже сообщал «Новый День», уголовное дело в отношении заместителя главного бухгалтера администрации Нагайбакского сельского поселения было возбуждено по итогам прокурорской проверки соблюдения законодательства при оплате труда воспитателей детсадов и работников культуры.

По данным надзорного ведомства, в 2015-2016 годах сотрудница администрации, имея доступ к еще не выданным зарплатам коллег и сотрудников муниципальных учреждений, подделывала реестры зачисления заработной платы. Через специальную программу женщина внесла себя в реестр получателей денег из числа работников образования и культуры, тем самым завысив себе зарплату.

Также были установлены факты, когда деньги из бюджета администрации были перечислены на оплату личных займов бухгалтера.

Причиненный муниципалитету ущерб оценили в 208 тысяч рублей, из них 87 тысяч обвиняемая добровольно возместила в ходе расследования уголовного дела. Для возмещения оставшейся суммы прокурор обратился с иском в суд. Туда же после утверждения обвинительного заключения были направлены материалы уголовного по факту растраты с использованием служебного положения.

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Челябинск, Юлия Димова

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