Каждый третий челябинец не знает о Дне Конституции

Далеко не все жители России в курсе, какой праздник отмечается сегодня в стране.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», даже по истечении 24 лет с момента принятия основного закона государства, гарантирующего права и свободы ее граждан, внушительная часть жителей не знают, кто и когда отмечает День Конституции в России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса челябинского филиала РАНХиГС.

Правильно ответить на вопрос: «Знаете ли вы, какой государственный праздник отмечается в России 12 декабря?» смогли чуть менее половины челябинцев (45,8%). Из них большая часть – горожане с высшим образованием.

Еще 17,2% опрошенных из возрастной группы от 31 до 50 лет с общим, средним, специальным и неполным высшим образованием заявили, что знают, какой сегодня праздник отмечается в России, однако дали неверный ответ.

Более трети челябинцев (37%) честно признались, что не знают, что приурочено к 12 декабря.

Любопытен тот факт, что результаты челябинского социсследования практически соответствуют общероссийским данным.

Согласно опросу «Левада-Центра», о Дне Конституции не имеют представление 32% россиян, знают, какой сегодня день, 66% опрошенных. Напомним, еще три года назад верно ответивших на вопрос о Дне Конституции было порядка 75%.

В свою очередь, данные в группах респондентов, назвавших другую памятную дату, по Челябинску и России, в целом, сильно разнятся. В отличие от остальных граждан жители областного центра на 15% чаще неверно указывали название сегодняшнего праздника.

Напомним, помимо государственного праздника сегодня в России также отмечается национальный еврейский праздник Ханука и церковный Ерофеев День.

Историческая справка:

16 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Постановление об образовании Конституционной комиссии для разработки нового основного закона РФ, поскольку действующая Конституция 1978 года, в которую было внесено уже более 300 дополнений и изменений, не могла выполнять роль основополагающего нормативно-правового акта.

Широкое обсуждение нового закона началось осенью 1990 года и продолжалось более трех лет.

12 декабря 1993 года состоялся референдум по принятию Конституции России, а также прошли выборы в Государственную Думу и Совет Федерации.

Челябинск, Юлия Димова

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