Готовился к празднику: В Челябинске должник по алиментам ограбил гипермаркет

В Челябинске приставы задержали мужчину, «одолжившего» в супермаркете праздничный набор продуктов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП Челябинской области, инцидент произошел сегодня утром в районе областной ГИБДД. Судебные исполнители проводили поквартирный обход должников, когда случайно стали свидетелями кражи из гипермаркета. Убегающего воришку пыталась догнать кассир магазина. В погоню за преступником помчались и приставы.
Вскоре удалось задержать беглеца. Им оказался 35-летний житель Курганской области, стащивший с прилавка торт, бутылку коньяка, маринованные огурцы и грибы. Злоумышленнику скрутили руки и повалили лицом в снег. Впоследствии преступника передали охранникам магазина.
Незадачливого грабителя также проверили на наличие долгов. Выяснилось, что воришка задолжал по алиментам порядка 450 тысяч рублей. Информацию о его задержании передали коллегам из Зауралья.
Впоследствии преступника доставили в отдел полиции Ленинского района. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту грабежа. Отметим, стоимость краденых из магазина продуктов превысила 1 тысячу рублей.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 12.12.17
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