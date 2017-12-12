Скучали? В Челябинске снова объявлен режим НМУ

В промышленных городах Южного Урала действует режим «черного неба».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после недельного перерыва южноуральские синоптики выступили с очередным предупреждением о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Челябинского ЦГМС, из-за накопления загрязняющих веществ в приземных слоях атмосферы смог продержится в регионе 11-13 декабря.

В связи с неблагоприятными условиями для рассеивания вредных примесей в воздухе предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности объявлено отдельным предприятиям Челябинской области.

В Челябинске, по данным синоптиков, сизая дымка появится сегодня в 19 часов. НМУ продержатся в областном центре, как минимум, сутки. Между тем, горожане с самого утра делятся в соцсетях фотографиями накрывшего город смога, жалуются на затрудненное дыхание, химический привкус во рту и плохое самочувствие.

Челябинск, Юлия Димова

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