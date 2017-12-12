Имущество челябинского завода списывают за долги

Челябинский завод ЖБИ-1 лишился спецтехники из-за многомиллионных долгов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП Челябинской области, исполнительные листы в отношении ООО «ЧелЖБИ-1» начали поступать в межрайонный отдел приставов еще в середине лета. Сегодня в сводном производстве значатся три судебных приказа о выплате заработной платы рабочим, пять постановлений об уплате налогов и восемь решений судов по искам юридических лиц. Общий долг предприятия превысил 23 миллиона рублей.

Для исполнения судебных решений приставы заблокировали расчетные счета компании, установили запрет на регистрацию служебного транспорта. Руководитель предприятия предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение судебных постановлений.

Сегодня проведена опись и арест имущества автобуса «МАЗ», грузовика «ЗиЛ» и седельного тягача International, находящихся в собственности завода. В ближайшее время также планируется арест заводского оборудования.

Параллельно ведется работу по поиску директоров еще нескольких организаций, зарегистрированных по указанному адресу. По официальным данным, компании «Вторресурс», «Внутренний контроль предприятия», «КПД2ЧелЖБИ-1» и «Строительно-монтажное управление-4» также являются налоговыми должниками, хотя фактически их деятельность в указанном месте не ведется. Приставы не исключают, что в отношении владельцев предприятий в скором будущем будут возбуждены уголовные дела.

Челябинск, Юлия Димова

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