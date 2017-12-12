В Челябинском летном училище массово отравились курсанты

В челябинском высшем военном авиационном училище штурманов зафиксирована вспышка отравления неизвестными продуктами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП в военном вузе произошло 11 декабря.

Согласно первоначальной информации, с расстройством желудочно-кишечного тракта слегли около двух десятков первокурсников. Позднее количество пострадавших увеличилось вдвое. Пользователи соцсетей и вовсе сообщили, что среди заболевших есть не только первокурсники, но и солдаты срочной службы, а также контрактники.

Среди возможных причин отравления назвали некачественную еду в местной столовой. «У меня муж сегодня там в наряде. Рассказал: какую-то икру кабачковую давали с чем-то», – написала участница сообщества «Подслушано ЧВВАКУШ». В том же паблике появилась информация о том, что на самом деле, количество пострадавших в челябинском летном училище превысило сотню человек, однако далеко не все обратились за медицинской помощью.

В пресс-службе Центрального военного округа факт массового отравления в челябинском летном училище отрицают. В ведомстве заявили, что накануне в медпункт обратились лишь несколько человек. У военнослужащих были выявлены признаки функционального расстройства кишечника, после чего заболевших оперативно изолировали в лазарете училища. Военные предполагают, что причиной отравления стала еда, принесенная из увольнения.

В соцсетях высказывают версию о некачественном фастфуде, купленном в расположенном в окрестностях училища ларьке. В настоящее время в причинах вспышки разбираются санитарные врачи.

Медики уже взяли необходимые пробы, однако официального комментария Роспотребнадзора Челябинской области по данному случаю пока не последовало.

Родственники курсантов вспоминают, что аналогичный случай массового отравления произошел в военном вузе в августе этого года, однако «на гражданке» ЧП осталось незамеченным.

Челябинск, Юлия Димова

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