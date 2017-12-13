Южноуралец застрелил охотника, приняв его за лося

Житель Челябинской области застрелил коллегу на охоте в Башкирии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего охотника. Южноуральца подозревает в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 10 декабря мужчина вместе с товарищами охотился недалеко от села Ургала Белокатайского района. Один из знакомых зашел в чащу леса, пообещав выгнать лося. Другая группа охотников в том же районе подстерегала волка. Спустя некоторое время житель Челябинской области заметил шевеление в кустах и выстрелил из карабина «Сайга-МК». Пуля угодила в 48-летнего охотника из другой группы. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства трагедии. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Точные причины гибели мужчины станут известны по результатам вскрытия. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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