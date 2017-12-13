Южноуральских шахтеров заставляют выкупать спецодежду по двойной цене

Предприятие депутата Заксобрания Челябинской области уличили в нарушении прав шахтеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, несоблюдение трудового законодательства выявлено в ходе проверки деятельности группы компаний «Южуралзолото».

Установлено, что в августе текущего года управляющий директор предприятия издал приказ об удержании части заработной платы работников за средства индивидуальной защиты. Согласно документу, при увольнении сотрудник должен возместить работодателю стоимость использованной им спецодежды, обуви и других средств индивидуальной защиты в двукратном размере по коммерческой цене, включая НДС, но без учета износа.

В соответствии с трудовым кодексом работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда работников, занятых на вредных и опасных производствах, выдав им купленные на деньги организации одежду, обувь и другие средства защиты.

При увольнении сотрудника предприятие вправе требовать возврата спецодежды, а также ее стоимости, если эта норма прописана в коллективном договоре, которого в данном случае не оказалось.

В тоже время рабочий обязан возместить работодателю прямой действительный ущерб, если таковой причинен. Между тем, неполученные доходы в виде упущенной выгоды с сотрудников предприятия не взимаются.

По результатам проверки прокурор Пласта обратился в суд с требованием привести приказ «Южуразолото» в соответствие с действующим законодательством. Рассмотрение искового заявления поставлено на контроль областного надзорного ведомства.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.12.17

Чиновникам Златоуста грозит «уголовка» за снос памятников архитектуры. / Прокуратура требует уволить глав сельских поселений в Сосновском районе. / В Челябинске растет заболеваемость ОРВИ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»