Южноуральские села оккупировали мыши-мутанты

Жители Челябинской области сообщают о нашествии необычных мышей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с приходом холодов грызуны-мутанты завелись сразу в нескольких селах Сосновского района. По словам местной жительницы, недавно ночью ее кошка поймала уродливого зверька, однако полакомиться им не решилась.

Утром хозяйка обнаружила на полу обычную мышь серого цвета с хвостом и четырьмя лапками, но приглядевшись, заметила, что вместо морды у грызуна хобот красного цвета.

Женщина рассказала о необычной находке знакомым. Вскоре выяснилось, что такие же чудища с недавнего времени стали появляться в домах жителей Долгодеревенского, Шигаево и в поселке Солнечный.

От обычных мышей этих грызунов отличает дурной запах, поэтому кошки их не едят, а только душат.

Местные жители обратились за помощью к биологам. Специалисты ответили, что за мутантов те приняли бурозубок, сообщает «Сосновская нива».

Ранее эти зверьки в Челябинской области близко к жилым домам не подбирались. Но из-за долгого отсутствия снега (бурозубки не роют нор и не впадают в спячку) «мутантов» потянуло к теплу.

В основном, этот вид млекопитающих встречается в умеренном поясе Европы, Азии и Северной Америки. Бурозубки обитают в плотном слое листвы, валежника или занимают чужие норы. Питаются дождевыми червями, насекомыми и слизнями, а когда не хватает корма, едят падаль и птичий помет.

Челябинск, Юлия Димова

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