Жители поселка под Челябинском в мороз остались без воды и отопления

Жителей одного из сел Красноармейского района в мороз лишили всех благ цивилизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на отсутствие центрального отопления, воды и канализации пожаловались собственники квартир в поселке Баландино.

По данным активистов Общероссийского народного фронта, в настоящий момент водоснабжение отключено в 15 многоквартирных домах по улице Железнодорожной. Неисправными оказались и водоразборные колонки: с момента отключения местным жителям приходиться запасаться водой в другой части поселка.

Также селяне жалуются на холод в домах. Центральное отопление с 2011 года находится в нерабочем состоянии. Последние несколько лет четыре многоквартирных дома вынуждены отапливать масляными радиаторами. При этом температура в квартирах едва достигает 15 градусов.

Серьезные проблемы в Баландино отмечаются и с системой водоотведения. «Канализационные воды сливаются в подвалы многоквартирных домов, а затем откачиваются в кустарники перед железной дорогой», – отмечают представители ОНФ. Несоблюдение санитарно-гигиенических норм грубо нарушает права жителей Красноармейского района. В ближайшее время в поселке Баландино будет проведен выездной мониторинг с участием специалистов регионального Роспотребнадзора, прокурора района и представителей администрации.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.12.17

В Челябинске семь человек пострадали в лобовом столкновении маршрутки и трамвая. / Южноуральские села оккупировали мыши-мутанты. / В Челябинской области школьники забросали поезд камнями. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»