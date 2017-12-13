Аттестат с трех попыток: в России утвердили план ЕГЭ на 2018 год

Минобрнауки России утвердило расписание государственной итоговой аттестации на 2018 год.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального министерства образования и науки Челябинской области, стали известны даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в следующем году.

Итоговая аттестация в 2018 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный.

Первые два начнутся с экзаменов по географии, информатики и ИКТ (информационные и коммуникационные технологии). Досрочный этап запланирован с 21 марта по 11 апреля. Основной этап пройдет с 28 мая по 2 июля.

Выпускники, сдавшие обязательные предметы – русский язык и математику – на «двойку» либо не пришедшие на экзамен по уважительной причине, а также те, кому повторно поставили неуд во время пересдачи в резервные дни, получат возможность обзавестись аттестатом с третьей попытки.

Для двоечников будет организован дополнительный этап сдачи экзаменов с 4 по 15 сентября.

ОГЭ для выпускников 9 классов по аналогии с единым государственным экзаменом также пройдет в три этапа. Досрочный запланирован с 20 апреля по 8 мая, основной – с 25 мая по 29 июня и дополнительный – с 4 по 22 сентября.

Как и в прошлом году, наряду с резервными днями для сдачи отдельных дисциплин, в расписании предусмотрен один день для проведения экзаменов по всем учебным предметам.

В дальнейшем, изменений в сроках проведения государственной итоговой аттестации 2018 года представители южноуральского Минобрнауки не ожидают.

Челябинск, Юлия Димова

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