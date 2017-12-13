Заблудилась: зима поменяла местами Средний и Южный Урал

Морозы продержатся в Челябинской области, как минимум, до конца недели.

По данным Челябинского гидрометцентра, грядущей ночью по области ожидается -18, -23°C, в низинах похолодает до -30°C.

Днем в четверг синоптики обещают переменную облачность, в горах выпадет снег, утром в отдельных районах изморозь и туманы.

В последующие дни резкого скачка температур в регионе не ожидается, в отличие от соседнего Екатеринбурга.

Как уже сообщал «Новый День», в ближайший четверг в уральской столице прогнозируется резкое потепление: воздух прогреется до -4 градусов, возможен небольшой снегопад.

В Челябинской области, несмотря на более южное расположение, холода отступать даже не думают. Завтра в регионе -10, -15°C, местами до -20°C, на крайнем западе (Ашинский район) немного теплее – 5, 10 градусов ниже нуля. Морозная и бесснежная погода ожидается в регионе до кона недели. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 3 – 8 метров в секунду, в ночные часы в горах и низинах похолодает до -25 градусов.

Челябинск, Юлия Димова

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