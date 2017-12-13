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Среда, 13 декабря 2017, 16:49 мск

Челябинск

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Мест нет: «скорая» оставила больного ребенка одного на вокзале

Мест нет: «скорая» оставила больного ребенка одного на вокзале

Жительница Копейска пожаловалась на работу сотрудников «скорой», бросивших ее больную дочь вдали от дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 12 декабря. Подросток из поселка 2-й участок поехала на занятия в школу №6 Копейска. Перед уроками у школьницы заболела голова, резко подскочило давление. Девочка обратилась к школьному медику. Та дала ей таблетку, однако ребенку становилось все хуже. «Медсестра вызвала «скорую», но не сообщила об этом ни классному руководителю, ни мне – маме», – возмущается копейчанка в соцсетях.

По словам женщины, медицинская бригада отвезла пациентку в детскую больницу поселка Потанино, но там не оказалось свободных мест. Тогда врачи дали девочки таблетку валидола и вернулись вместе с ней в Копейск, высадили ребенка на автовокзале, а сами уехали.

Мать девочки обратилась к руководству образовательного учреждения. Там ей заявили, что медики так и не сообщили им о состоянии и местонахождении школьницы. О том, что ребенку вызвали «скорую», директор узнал лишь от родителей.

В министерстве здравоохранения Челябинской области факт вызова медбригады подтвердили, однако заявили, что информация о нехватке мест в детской больнице не соответствует действительности.

«Накануне в «скорую» поступил звонок из школы №6 Копейска. Ребенку в полном объеме была оказана скорая медицинская помощь. Девочку осмотрели в приемном покое детской больницы, однако на момент обращения показаний для госпитализации не было», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства.

В минздраве добавили, что по инструкции «скорая» должна была оставить пациентку в больнице, но из-за того, что школьница не живет в этом поселке, медики договорились отвезти ее на копейский автовокзал. Со слов врачей, к этому моменту давление у школьницы пришло в норму, и она спокойно могла вернуться домой на маршрутке. В то же время мама девочки сообщает, что у дочери постоянно скачет давление, и если бы ее вовремя с вокзала не забрал отец, страшно подумать, чем все могло закончиться.

Челябинск, Юлия Димова

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