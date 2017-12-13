Челябинский депутат, обвиняемый в краже денег у дольщиков, проведет Новый год в СИЗО

В Челябинске суд избрал меру пресечения депутату гордумы, обвиняемому в мошенничестве с деньгами дольщиков.

Как уже сообщал «Новый День», владельца строительной компании «Речелстрой» Андрея Пязока задержали в минувший понедельник. Подозреваемого в краже денег при строительстве челябинского микрорайона «Чурилово Lake City» поместили в ИВС. В тот же день Следственный комитет предъявил депутату обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, преступление совершено в период 2015-2016 годов. Потерпевшими по уголовному делу признаны более 700 челябинцев.

Сегодня Центральный районный суд рассмотрел ходатайство представителей СК о заключении Пязока под стражу.

Как сообщила РИА «Новый День» консультант суда Наталья Прохорова, обвиняемого отправили в следственный изолятор сроком до 11 февраля. «В обоснование своих требований следователь указал необходимость изолировать парламентария от общества в связи с возможным давление на свидетелей, а также, чтобы обеспечить надлежащее поведение подследственного», – добавили в суде.

В настоящий момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, устанавливается точное число пострадавших. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.12.17

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