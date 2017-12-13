Заказчика кислотного убийства отправили в колонию

В Челябинске вынесли приговор мужчине, из ревности «заказавшему» возлюбленную.

Как уже сообщал «Новый День», преступление совершено в сентябре 2016 года. ГУ МВД России по Челябинской области распространило информацию о том, что в подъезде одного из домов по улице Косарева найдена мертвой женщина с кислотными ожогами лица. Позже выяснилось, что челябинка жива и здорова, а с помощью запущенной в СМИ «утки» силовики предотвратили заказное убийство.

Подозреваемым в несостоявшейся расправе над челябинкой оказался 44-летний житель ХМАО.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что с 2013 года мужчина встречался с местной жительницей. Спустя некоторое время он обнаружил, что его подружка общается в Интернете с другим мужчиной. Сожитель начал угрожать женщине расправой, после чего та решила с ним расстаться. Длительное время бывший преследовал челябинку и ее родственников. Со слов женщины, экс-возлюбленный испортил дверной замок ее квартиры моментальным клеем, а также расстрелял окна из рогатки.

Не зная, чем еще «покорить» возлюбленную, мужчина решился на отчаянный шаг. Он нашел киллера и за 85 тысяч рублей предложил ему убить челябинку. По задумке заказчика, женщина должна была умереть мучительной смертью. С этой целью мужчина поручил исполнителю найти зараженный ВИЧ-инфекцией шприц либо расправиться с женщиной, облив ее серной кислотой.

Испугавшись намерений убийцы, киллер рассказал обо всем будущей жертве, та обратилась в полицию. Злоумышленника задержали.

Сегодня Металлургический районный суд признал жителя ХМАО виновным в попытке организации заказного убийства. Мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также подсудимый обязан выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей и заплатить 16 тысяч за поврежденное имущество.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.12.17

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