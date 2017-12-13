Челябинского перевозчика после аварии с трамваем ждет внеплановая проверка

Прокуратура Челябинской области организовала проверку компании, чья маршрутка протаранила трамвай.

Как уже сообщал «Новый День» , резонансная авария произошло сегодня утром в центре Челябинска. Водитель маршрутки №9, решив объехать пробку, на полном ходу влетел во встречный трамвай.

В результате происшествия восемь человек, находившихся в маршрутке, в том числе водитель микроавтобуса, были доставлены в больницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки автоинспекторы обнаружили нарушения при оформлении документов по допуску водителя к управлению транспортом – предрейсового осмотра.

Прокурор области потребовал Госавтоинспекцию Челябинска провести внеплановую проверку деятельности ООО «Автобусная компания», водитель которой учинил крупную аварию. Напомним, ранее челябинские транспортники сообщили, что указанный маршрут официально обслуживает другой перевозчик.

Проведение полицейской проверки поставлено прокуратурой на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.12.17

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