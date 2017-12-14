На Южном Урале «заботливые» мошенники оставили жертве деньги на лекарства

Жительница Челябинской области отдала аферистам все сбережения ради лотереи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД Южноуральска, жертвой мошенничества стала 63-летняя горожанка. Пенсионерка нашла в соцсетях объявление о розыгрыше призов и написала организаторам.

Вскоре ей пришел ответ, что для получения специальных бонусов необходимо отправить номер банковской карты, а затем переслать организаторам номер регистрации с кодом.

После всех манипуляций со счета пенсионерки пропало 28,5 тысяч рублей. А еще через несколько минут карта горожанки неожиданно пополнилась на 500 рублей. Следом от мошенников пришло письмо: «Это вам на успокоительные средства».

Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. По факту мошенничества с причинением значительного ущерба возбудили уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, устанавливаются личности преступников.

Отметим, санкция части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.12.17

14 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: все, что нажито непосильным трудом…. / Челябинского перевозчика после аварии с трамваем ждет внеплановая проверка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»