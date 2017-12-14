российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 декабря 2017, 08:57 мск

Челябинск

Темы дня, Новости дня, Анонсы, Уикенд, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

На Южном Урале «заботливые» мошенники оставили жертве деньги на лекарства

На Южном Урале «заботливые» мошенники оставили жертве деньги на лекарства

Жительница Челябинской области отдала аферистам все сбережения ради лотереи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД Южноуральска, жертвой мошенничества стала 63-летняя горожанка. Пенсионерка нашла в соцсетях объявление о розыгрыше призов и написала организаторам.

Вскоре ей пришел ответ, что для получения специальных бонусов необходимо отправить номер банковской карты, а затем переслать организаторам номер регистрации с кодом.

После всех манипуляций со счета пенсионерки пропало 28,5 тысяч рублей. А еще через несколько минут карта горожанки неожиданно пополнилась на 500 рублей. Следом от мошенников пришло письмо: «Это вам на успокоительные средства».

Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. По факту мошенничества с причинением значительного ущерба возбудили уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, устанавливаются личности преступников.

Отметим, санкция части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.12.17

14 декабря ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: все, что нажито непосильным трудом…. / Челябинского перевозчика после аварии с трамваем ждет внеплановая проверка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,

Новости партнеров