В окрестностях южноуральского села найден мертвый младенец

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, тело младенца накануне днем обнаружили в поле жители села Дуванкуль Увельского района.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа видимых следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружила. Труп младенца направили на судмедэкспертизу. Не исключено, что причиной смерти ребенка могло стать обморожение.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливается личность матери. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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