В Челябинской области появился новый памятник природы

Хамитовские болота в Челябинской области получили статус особо охраняемой природной территории.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе минэкологии Челябинской области, реликтовые болота с большим количеством растений, занесенных в Красную книгу России и Челябинской области, располагаются в 20 километрах к юго-западу от Миасса.

Новый памятник природы состоит из трех отдельных участков: долина реки Атлян, озеро Хамиат, Хамитовское и Большое болота.

Общая площадь объектов составляет почти 2953,46 гектара.

В ведомстве отмечают, что статус охраняемой территории получили наиболее ценные участки памятника природы реки Атлян. Местность, где располагаются населенные пункты, проходят трубопроводы, линии электропередач, ведется иная хозяйственная деятельность, выведены из особо охраняемой зоны.

Примечательно, что решение о создании памятника природы в Челябинской области принято впервые за 26 лет. Охраной объекта займется областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Челябинск, Юлия Димова

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