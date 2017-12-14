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Четверг, 14 декабря 2017, 10:57 мск

Челябинск

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Рабочего челябинского завода насмерть придавило грузом

Рабочего челябинского завода насмерть придавило грузом

На промышленном предприятии Челябинска погиб рабочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, трагедия произошла днем 13 декабря на территории завода «Мечел-Кокс». Тело 54-летнего мужчины обнаружили в цехе по переработке смолы и производству кокса.

По предварительным данным, рабочий погиб из-за несоблюдения техники безопасности: мужчина попал под движущийся состав, перевозивший сырье.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Юлия Димова

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