Уголовник-рецидивист найден мертвым в полиции Сатки

В Челябинской области проводится проверка по факту гибели заключенного изолятора временного содержания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, 57-летнего мужчину обнаружили мертвым вечером 13 декабря в камере ИВС отдела полиции Сатки. В изолятор обвиняемого в убийстве доставили для участия в судебном заседании, запланированном на ближайшие дни.

Согласно официальным данным, следов насильственной смерти на теле погибшего не зафиксировано. Следователи полагают, что у мужчины случился инфаркт. Однако точные причины смерти станут известны после вскрытия.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном отделе Сатки, ранее подозреваемый уже был судим за убийство. Очередную расправу местный житель учинил в сентябре текущего года: в ходе пьянки зарезал приятеля.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели арестанта. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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