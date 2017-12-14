Жительница Миасса выбросила подругу из окна

В Миассе осудили девушку, столкнувшую приятельницу с 5 этажа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Миасского городского суда, 25-летняя местная жительница признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и краже денег.

Первое преступление произошло в апреле текущего года в одной из квартир города. Пьяная девушка повздорила с подругой. Ее обидчица в момент выяснения отношений сидела на подоконнике. Разозлившись на оппонентку, девушка толкнула ее двумя руками, от чего та вывалилась из открытого окна. С многочисленными переломами и ушибами пострадавшую госпитализировали.

Спустя несколько месяцев девушка совершила еще одно преступление. Также находясь в алкогольном опьянении, она похитила сумку у другой своей знакомой. Заполучив 3 тысячи рублей, преступница скрылась.

Впоследствии злоумышленницу задержали и предъявили ей обвинения сразу по двум статьям.

В ходе судебного заседания девушка полностью признала вину. На причастность обвиняемой к преступлениям также указали свидетели и потерпевшие.

При назначении наказания суд учел ряд смягчающих обстоятельств: отсутствие судимостей, активное содействие следствию, ослабленное состояние здоровья, наличие малолетнего ребенка и матери-пенсионера.

По итогам рассмотрения жительницу Миасса приговорили к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в областном суде.

Челябинск, Юлия Димова

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